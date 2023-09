BERLIN (dpa-AFX) - Zu Beginn eines Internationalen Friedenstreffens in Berlin hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Waffenlieferungen an die Ukraine gerechtfertigt. Steinmeier sprach zwar von einem Dilemma für Christen wie ihn selbst. Doch sagte er am Sonntag auch: "Wenn die Ukraine ihre Verteidigung einstellt, dann ist das das Ende der Ukraine. Und das ist der Grund, warum wir Europäer und auch wir Deutsche die Ukraine unterstützen - auch mit Waffen.",

Der dreitägige Kongress der christlichen Gemeinschaft Sant'Egidio unter dem Motto "Den Frieden wagen" soll in Berlin bis zu 1000 Vertreter der Religionen aus 33 Ländern mit der Politik in Dialog bringen. Am Dienstag will sich Bundeskanzler Olaf Scholz der Diskussion stellen. Bei der Eröffnungsveranstaltung warben die Spitzen der katholischen und der evangelischen Kirche in Deutschland sowie Vertreter des Islam und des Judentums für Frieden und Menschenrechte, ebenso wie der Präsident von Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embalò.