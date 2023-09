IG BCE pocht auf Beschäftigungssicherung bei Covestro

Hannover/Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) - Die Chemie-Gewerkschaft IG BCE pocht vor dem Hintergrund der Übernahme-Gespräche bei Covestro auf eine Sicherung der Beschäftigung. "Für die Covestro-Belegschaftsvertretungen und die IG BCE ist entscheidend, dass der Konzern jetzt nachhaltig zukunftsfest gemacht wird", sagte ein IG-BCE-Sprecher der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe).Das gelte vor allem für Standorte und Beschäftigung. "Dafür setzen wir uns mit Nachdruck ein." Zugleich sagte der Sprecher, man werde sich nicht an Kapitalmarkt-Spekulationen beteiligen.Die Mitarbeiter in Deutschland sind nach früheren Angaben von Covestro bis Ende 2028 vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt. Covestro hat 18.000 Mitarbeiter, davon rund 7.000 in Nordrhein-Westfalen. Am Freitag hatte Covestro die Aufnahme von Verhandlungen mit dem arabischen Investor Adnoc beschlossen.