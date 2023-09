"Nvidia massiv angeschlagen" - Märkte in Lauerstellung vor dem EZB-Entscheid

Schwache US-Börsen haben in der vergangenen Woche auch den DAX mit herunter gezogen. Und auch in der neuen Woche dürfte die Nervosität erstmal weiter anhalten, glaubt Aktie der Woche-Chefredakteur Lars Wißler.

Warten auf die EZB-Entscheidung

Auch wenn der DAX am Freitag seine Verlustserie beenden konnte, dürften Anleger zum Wochenstart weiter vorsichtig bleiben. Vor dem wichtigen Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank am Donnerstag tappen Anleger im Dunkeln, meint Thomas Altmann von QC Partners.

"Lange waren Unsicherheit und Nervosität im Vorfeld einer Zinsentscheidung nicht so groß wie diesmal", so Altmann. "Diesmal ist tatsächlich nicht klar, ob die EZB sich für eine Pause entscheidet oder ob sie ein weiteres Mal an der Zinsschraube dreht."

Mit Blick auf die zweite große Zinsentscheidung dieses Monats - die der US-Notenbank Fed - signalisierte US-Finanzminsterin Janet Yellen am Sonntag Zuversicht, dass die USA eine Rezession vermeiden und gleichzeitig die Inflation im Zaum halten können. Worte, die die Aktienmärkte sicher gerne hören, glaubt Analyst Altmann. "Die Prognose einer sanften Landung ohne Rezession wird hier gerne gehört."

Earnings von Oracle und Adobe

Bei den Einzelwerten stehen in dieser Woche die wichtigsten Earnings im Blick. Oracle öffnet am Montag seine Bücher, der Photoshop-Konzern Adobe am Donnerstag. Die Aussichten auf weitere Kursgewinne? "Beide sind in einem starken Trend aber schon sehr weit gelaufen", analysiert Lars Wißler.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion