PAN GLOBAL meldet Bohrergebnisse für die Objekte Cañada Honda und ZARCITA auf dem Escacena-Projekt, Spanien

Das Unternehmen wird am Montag, den 11. September 2023, um 10:00 Uhr Eastern Time / 7:00 Uhr Pacific Time eine Telefonkonferenz mit Webcast veranstalten, um die Bohrergebnisse von Cañada Honda und Zarcita zu besprechen und außerdem einen Überblick über die aktuellen Exploration und Bohrungen bei Romana West zu geben. Nach einer kurzen Präsentation wird eine offene Fragerunde stattfinden. Einzelheiten zu den Webcasts finden Sie am Ende dieser Mitteilung.

VANCOUVER, British Columbia, 11. September 2023 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das "Unternehmen") (TSX-V: PGZ; OTCQX: PGZFF) freut sich, positive Ergebnisse seiner Nachfolgebohrungen auf den Objekten Cañada Honda und Zarcita auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Escacena im iberischen Pyritgürtel in Südspanien bekannt zu geben. Beide Ziele liegen 4 km nördlich von der Kupfer-Zinn-Silber-Entdeckung La Romana, wo fortlaufende Bohrungen die Mineralisierung bei Romana West erweitern. Auf dem Kupfer-Gold-Ziel Cañada Honda wurden drei Folgebohrungen und auf dem Kupfer-Ziel Zarcita weitere 13 Bohrungen abgeschlossen.

„Die Folgebohrungen bei Cañada Honda bestätigen eine Kupfer-Gold-Mineralisierung, die mit einer Schwereanomalie zusammenfällt, und erweitern die Kupfer-Gold-Mineralisierung von der Oberfläche bis 600 m in die Tiefe, wo sie weiterhin weit offen ist. Die neuen Ergebnisse weisen auf zusätzliches Goldpotenzial in der hängenden Wand hin. Die Bohrungen befinden sich am östlichen Ende eines 2 km langen, in Ost-West-Richtung verlaufenden Schwerkraftziels, was darauf hindeutet, dass sich die Mineralisierung beträchtlich ausdehnen könnte, was dies zu einem überzeugenden Ziel mit hoher Priorität für weitere Bohrungen macht," erklärt Tim Moody, Präsident & CEO von Pan Global.

Derzeit wird bei Escacena auf die vielversprechende westliche Erweiterung (Romana West) der Kupfer-Zinn-Silber-Entdeckung La Romana gebohrt. Zusätzlich zu den 12 geophysikalischen Zielen, die sequenziell für Bohrtests priorisiert werden, werden im Rahmen der Exploration auf dem 5.760 Hektar großen Escacena-Projekt weiterhin neue Bohrziele identifiziert. Die ersten Untersuchungsergebnisse der ersten Reihe von Bohrlöchern bei Romana West werden in Kürze erwartet.

Die Standorte der Bohrlöcher Cañada Honda und Zarcita sind in Abbildung 1 unten dargestellt. Die Ergebnisse der Bohrungsprüfungen für Cañada Honda sind in Tabelle 1 zusammengefasst und die Details zu den einzelnen Bohrlöchern werden in der nachfolgenden Tabelle 2 dargestellt. Die Bohrergebnisse bei Zarcita sind in Tabelle 3 zusammengefasst und die Details zu den einzelnen Bohrlöchern sind in Tabelle 4 angegeben.

Highlights von Cañada Honda

Zu den neuen Bohrungsergebnissen gehören: CHD05 – 20 m bei 0,5 % Cu, 0,8 g/t Au, 1,9g/t Ag , darunter 5,1 m bei 1,3 % Cu, 0,5 g/t Au, 3,9 g/t Ag (berichtet am 4. Juli 2023) und neue Ergebnisse enthalten 2 m bei 1,6 g/t Au CHD06 – 7 m bei 0,6 % Cu, 0,8 g/t Au, 6,5 g/t Ag , darunter 3 m bei 1,1 g/t Au, 5,5 g/t Ag CHD07 – 5 m bei 1,1 g/t Au, 0,2 % Cu, 2,3 g/t Ag

Oberflächengesteinsproben mit bis zu 9 g/t Au

Neue ungeprüfte DHEM-Leiteranomalien

Das Folgebohrprogramm umfasste die Bohrungen CHD05, CHD06 und CHD07. Bohrung CHD05, die mit einer Tiefenausdehnung von 150 m von der vorherigen Bohrung CHD04 und mit einer Tiefenausdehnung von ca. 330 m von einem historischen Minenstollen gebohrt wurde, bestätigte eine Kupfer-Gold-Mineralisierung, die mit der angepeilten Schwereanomalie zusammenfällt. CHD06, 100 m östlich von CHD05 gelegen, kreuzte eine Kupfer-Gold-Mineralisierung, die mit einem DHEM-Ziel zusammenfällt. In Bohrung CHD07 wurde eine Anomalie mit niedrigem Widerstand und 190 m Tiefenausdehnung von CHD05 getestet. Jede der Bohrungen durchschnitt außerdem eine zusätzliche Goldmineralisierung in der hängenden Wand.

DHEM in den Bohrungen CHD06 und CHD07 bestätigte neue Leiteranomalien außerhalb der Bohrung für zukünftige Bohrungen, um das Potenzial für eine stärkere Sulfidmineralisierung zu testen. Siehe Abbildung 3 unten.

Anomale Goldwerte aus 28 Gesteinsschürfproben bei Cañada Honda weisen auf eine Goldanomalie hin, die sich 200 m westlich des historischen Minentunnels und neigungsaufwärts von den jüngsten Bohrungen erstreckt, wobei mehrere Proben mehr als 0,1 g/t Au und bis zu 9 g/t Ag aufweisen.

Tabelle 1 – Zusammenfassung der Bohrergebnisse von Cañada Honda (alle Abschnitte nahe der tatsächlichen Dicke); die kursiv gedruckten Ergebnisse für CHD05 wurden erstmals am 4. Juli 2023 gemeldet.

Bohrloch-ID Von Bis Intervall Cu Au Ag Co Pb Zn

M M M % % g/t g/t ppm ppm ppm CHD05 65,00 66,00 1,00 0,28 1,41 14,8 367 3.430 4.100

100,00 102,00 2,00 <0,01 1,61 0,5 414 37 39

203,00 204,00 1,00 0,06 0,41 9,3 603 3.900 1,32 %

287.00 307.00 20.00 0,50 0,28 1,9 102 38 124 darunter 296,00 307,00 11,00 0,76 0,44 2,4 117 36 147 darunter 296,00 301,10 5,10 1,31 0,47 3,9 182 39 154 darunter 296,00 296,50 0,50 10,3 1,42 29,2 592 114 371 CHD06 57,00 58,00 1,00 <0,01 1,23 <0,5 155 8 45

73,00 76,00 3,00 0,47 0,05 1,1 109 7 82

101,00 102,00 1,00 0,06 1,13 17,8 41 6.180 9.380

120,00 122,00 2,00 0,11 1,36 0,5 54 6 35

188,00 195,00 7,00 0,64 0,80 6,5 240 390 412 darunter 188,00 189,00 1,00 0,80 1,32 20,3 117 2.140 2.280 darunter 191,00 194,00 3,00 0,91 1,10 5,5 413 91 96 CHD07 75,00 76,00 1,00 <0,01 1,13 3,6 266 261 299

241,00 246,00 5,00 0,19 1,09 2,3 219 525 1.151 darunter 244,00 245,00 1,00 0,94 4,39 9,0 741 1.760 3.860

258,00 259,00 1,00 0,02 1,17 1,2 115 129 94

428,00 433,00 5,00 0,34 0,30 0,9 125 9 53 darunter 430,00 431,00 1,00 1,33 0,69 2,7 145 23 92

Tabelle 2 – Informationen zum Bohrlochkragen von Cañada Honda (3 Löcher, 1.238,95 m)

Bohrloch-ID Easting1 Northing1 Azimuth (o) Senke (o) Tiefe (m) CHD05 737208 4156446 180 -70 443,40 CHD06 737336 4156389 180 -75 320,40 CHD07 737286 4156582 180 -75 475,15

1 Die Koordinaten sind im ERTS89-Datum UTM29N

Kommentar zu den Zarcita-Ergebnissen

„Die jüngsten Explorationsbohrungen und -kartierungen bei Zarcita haben einen 2,1 km langen Trend mit anormalem Kupfer, Blei, Zink, Gold und Silber aufgezeigt. Das größte Potenzial liegt nach wie vor in den historischen Zarcita-Bergwerken, wo bei Bohrungen schmale Abschnitte mit höhergradigem Kupfer innerhalb einer breiteren Zone von Erzstock und Alteration durchschnitten wurden. Während ungetestete elektromagnetische Bohrlochleiter (DHEM), Schwerkraft- und IP-Anomalien aussichtsreiche Ziele für zukünftige Kampagnen bei Zarcita definieren, sind die Ziele Romana West und Cañada Honda die wichtigsten kurzfristigen Prioritäten", erklärt Tim Moody, Präsident & CEO von Pan Global.

Highlights von Zarcita

Zu den neuen Bohrungsergebnissen gehören: ZAD05: Durchschneidung einer Kupfermineralisierung von der Oberfläche aus, einschließlich 14,45 m bei 0,2 % Cu vor dem Eintritt in einen vermuteten historischen Grubenhohlraum von 10,5 m ZAD06: 5,5 m bei 0,7 % Cu von 106,2 m , einschließlich 1,85 m bei 1,6 % Cu, 0,15 g/t Au, 2,4 g/t Ag



Das abgeschlossene Bohrprogramm bei Zarcita umfasst 17 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 4.363 m, entlang eines 2,1 km Ost-West-Trends. Die Bohrlöcher wurden konzipiert, um eine Kombination aus geophysikalischen, geologischen und geochemischen Zielen zu erproben und Informationen über die mineralische Alteration zu erhalten, um die Identifizierung von Vektoren zu potenziell höhergradigen Mineralisierungen zu unterstützen. Die Ergebnisse der ersten vier Bohrungen, ZAD01 bis ZAD04, die auf einem einzigen Nord-Süd-Abschnitt gebohrt wurden, wurden am 17. Januar 2023 gemeldet und zeigen Kupfergehalte, die bis in 400 m Tiefe ansteigen, sowie schmale Abschnitte mit höheren Gehalten (z. B. Bohrung ZAD04: 17 m mit 0,3 % Cu, einschließlich 1,9 % Cu über 1,1 m). Die neuen Bohungen, ZAD05 bis ZAD17, wurden in einem Abstand von 100 m bis 600 m entlang des Trends gebohrt. Ein Großteil des bisherigen Streichenpotenzials wurde nur durch einzelne, weit auseinanderliegende Bohrlöcher getestet.

Die vielversprechendsten Ergebnisse stammen aus einem 600 m langem Abschnitt des 2,1 km langen Trends, der mit den Zarcita-Bergwerken übereinstimmt. Dazu gehören dünne Bänder mit halbmassiven und massiven Sulfidabschnitten innerhalb einer breiteren Zone mit Stockwork-Adern und Chlorit-Serizit-Alteration. DHEM in den Bohrungen ZAD01 und ZAD05 identifizierte ungetestete Anomalien außerhalb und unterhalb der Bohrung, die eine potenzielle stärkere Sulfidmineralisierung in der Nähe darstellen.

Bohrung ZAD05 durchschnitt 0,2 % Cu (Oxidzone) auf 14,85 m von der Oberfläche aus, gefolgt von 10,5 m ohne Kerngewinnung in einem vermuteten historischen Grubenhohlraum und Spuren von Chalcopyrit im Bohrkern unterhalb des Hohlraums. In den Bohrungen ZAD06 und ZAD15 wurden schmale Abschnitte mit hochgradigem Kupfer durchschnitten. Die Mineralisierung ist in der Tiefe und entlang des Streichens innerhalb des historischen Bergbaugebiets weiterhin offen.

Tabelle 3 – Zusammenfassung der Bohrergebnisse von Zarcita (alle Abschnitte entsprechen der tatsächlichen Dicke zu mehr als 90 %)

Bohrloch-ID Von Bis Intervall Cu Au Ag Co Pb Zn

M M M % % g/t g/t ppm ppm ppm ZAD05 0,00 14,45 14,45 0,19 0,02 0,3 33 60 281

14,45 24,95 10,50 Kein Bohrkern - vermutete historische Grubenhöhle ZAD06 106,20 111,70 5,50 0,67 0,06 1,0 173 30 487 darunter 106,20 108,05 1,85 1,61 0,15 2,4 392 73 737 darunter 146,10 146,35 0,25 1,40 0,13 5,9 197 869 3.680 ZAD07 Keine signifikanten Ergebnisse ZAD08 130,00 132,00 2,00 0,10 0,06 1,2 12 245 2,09 % ZAD09 185,00 186,00 1,00 0,03 0,07 1,6 9 566 1,07 % ZAD10 Keine signifikanten Ergebnisse ZAD11 158,00 159,00 1,00 1,04 1,44 4,4 146 77 314 ZAD12 51,00 54,00 3,00 0,08 0,01 5,3 24 6.513 1,04 % ZAD13 Keine signifikanten Ergebnisse ZAD14 Keine signifikanten Ergebnisse ZAD15 41,50 42,00 0,50 1,93 0,41 6,5 362 186 1.105 ZAD16 Keine signifikanten Ergebnisse ZAD17 Keine signifikanten Ergebnisse

Tabelle 4 – Informationen zum Bohrlochkragen von Zarcita (13 Löcher, 3221,15 m)

Bohrloch-ID Easting1 Northing1 Azimuth (o) Senke (o) Tiefe (m) ZAD05 738291 4156973 180 -70 179,40 ZAD06 738351 4157082 130 -55 305,00 ZAD07 738180 4157081 180 -50 241,10 ZAD08 737986 4156899 180 -55 201,85 ZAD09 737985 4156900 0 -90 203,50 ZAD10 737984 4157098 180 -70 356,25 ZAD11 737439 4156993 180 -55 275,35 ZAD12 738984 4157026 180 -60 230,20 ZAD13 738984 4157027 0 -90 179,50 ZAD14 738987 4157027 140 -55 124,40 ZAD15 738984 4157027 220 -55 117,70 ZAD16 737095 4157069 180 -60 360,90 ZAD17 739264 4157060 215 -55 446,00

1 Die Koordinaten sind im ERTS89-Datum UTM29N

Investorenkonferenz zur Erörterung der Bohrergebnisse und des Escacena-Exploration-Updates

Das Unternehmen wird am Montag, den 11. September 2023, um 10:00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Bohrergebnisse von Cañada Honda und Zarcita zu erörtern und einen Überblick über die aktuellen Explorations- und Testbohrungen bei Romana West zu geben. Nach einer kurzen Präsentation wird eine offene Fragerunde stattfinden.

Datum: Montag, 11. September 2023

Uhrzeit: 10:00 Uhr Eastern Time / 7:00 Uhr Pacific Time

Bitte melden Sie sich im Voraus an:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0pcumgqTksH9Qjcmz0fzUGukwCwrpLAVng

Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen zur Teilnahme an der Sitzung. Investoren werden aufgefordert, Fragen oder Themen von Interesse im Voraus an investors@panglobalresources.com zu senden, damit sie im Anschluss an die Präsentation behandelt werden können. Ein Link zum Webcast wird nach der Live-Übertragung auf der Website des Unternehmens unter https://panglobalresources.com verfügbar sein.

Informationen zum Escacena-Projekt

Das Escacena-Projekt umfasst ein großes, zusammenhängendes, 5.760 Hektar großes Landpaket, das zu 100 % von Pan Global im Osten des iberischen Pyritgürtels kontrolliert wird. Escacena liegt in der Nähe der in Betrieb befindlichen Minen Las Cruces und Riotinto und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Minen Aznalcóllar und Los Frailes, wo sich Minera Los Frailes/Grupo Mexico in der abschließenden Genehmigungsphase befindet und mit dem Bau voraussichtlich 2023 beginnen wird. Das Escacena-Projekt beherbergt die Kupfer-Zinn-Silber-Fundstätte La Romana und eine Reihe weiterer aussichtsreicher Gebiete, darunter Romana West, Cañada Honda, Bravo, Barbacena, El Pozo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep, Romana North und San Pablo.

Informationen zu Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. zielt aktiv auf kupferreiche Mineralvorkommen ab, da Kupfer angesichts der überzeugenden Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage und der Aussichten auf langfristig hohe Preise ein entscheidendes Metall für die globale Elektrifizierung und Energiewende ist. Das Flaggschiff des Unternehmens, das Escacena-Projekt, befindet sich im produktiven iberischen Pyritgürtel im Süden Spaniens, wo Infrastruktur, Bergbau und Fachwissen sowie die Unterstützung von Kupfer als strategischer Rohstoff durch die Europäische Kommission das Projekt zu einer Tier-1-Jurisdiktion für Bergbauinvestitionen machen. Das Team von Pan Global-Team umfasst bewährte Fachleute in den Bereichen Exploration, Entwicklung und Bergbau – von denen sich alle für einen sicheren Betrieb und höchsten Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinschaften engagieren.

QS/QK-Verfahren

Die Kerngröße war HQ (63 mm) und alle Proben waren ½-Kern. Die nominale Probengröße betrug 1 m Kernlänge und reichte von 0,5 bis 2 m. Die Probenintervalle wurden anhand von geologischen Kontakten definiert, wobei Anfang und Ende jeder Probe physisch auf dem Kern markiert wurden. Das Bohrkernschneiden mit Diamantscheibe und die Entnahme von Proben wurde jederzeit von Mitarbeitern des Unternehmens beaufsichtigt. Duplikatproben von ¼ des Kerns wurden etwa alle 30 Proben entnommen und es wurden zertifizierte Referenzmaterialien alle 25 Proben in jeder Charge eingesetzt.

Bohrkern- und Gesteinsproben wurden an das ALS-Labor in Sevilla, Spanien, geliefert und im ALS-Labor in Irland untersucht. Alle Proben wurden zerkleinert und gespalten (Methode CRU-31, SPL22Y) und pulverisiert (Methode PUL-31). Die Goldanalyse erfolgte durch eine 50-g-Brandprobe mit ICP-Abschluss (Methode Au-ICP22), und die Multielementanalyse wurde mit einem 4-Säuren-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss (Methode ME-ICP61) durchgeführt. Die Ergebnisse der überhöhten Basismetallgehalte wurden mit einem 4-Säure-Aufschluss ICP AES (Methode OG-62) untersucht. Zinn in überdurchschnittlicher Konzentration wurde durch Peroxidschmelzen mit ICP-Finish (Methode Sn-ICP81x) bestimmt.

Qualifizierte Personen

James Royall, Vice President Exploration von Pan Global Resources und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen für diese Pressemitteilung geprüft. Royall ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Im Namen des Verwaltungsrats

www.panglobalresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten im Hinblick auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens auswirken können. Die Leser sollten die Risikoangaben in der Management Discussion and Analysis des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens lesen, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN: Jason Mercier, VP Investor Relations and Communications, jason@panglobalresources.com, +1 778 372-7101

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2205127/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_REPORTS_DRILL_RESULTS_FOR_C.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2205128/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_REPORTS_DRILL_RESULTS_FOR_C.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2205129/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_REPORTS_DRILL_RESULTS_FOR_C.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pan-global-meldet-bohrergebnisse-fur-die-objekte-canada-honda-und-zarcita-auf-dem-escacena-projekt-spanien-301922730.html

Der PRIN RL EST IN/SHS BEN INT wird aktuell mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 9,53USD gehandelt.