Microland und Serco AsPac kündigen strategische Partnerschaft zur Förderung der digitalen Transformation an

Im Rahmen der Strategie 2027 von Serco AsPac unterstützt Microland das Unternehmen bei der Ausstiegsstrategie aus den Rechenzentren und der Verlagerung in die Cloud, um das Unternehmen zu einem Cloud-fähigen Unternehmen zu machen. Serco AsPac nutzt Microsoft Azure für die Umgestaltung seiner Cloud und Rechenzentren.

Im Rahmen des kontinuierlichen Engagements mit Serco AsPac wird Microland Endbenutzern Gerätemanagementdienste bereitstellen, die Evergreen Managed Desktop Services mit Deskside-Support, Managed Services rund um das Netzwerk und Konnektivität, Sicherheitstools sowie Governance, Risk & Compliance (GRC) umfassen. Microland implementiert fortschrittliche Tools zur Messung und Verbesserung der Digitalen Mitarbeitererfahrung(Digital Employee Experience, DEX), die sich auf die Interaktionen der Mitarbeiter mit der Technologie konzentriert, die sie bei ihrer täglichen Arbeit nutzen werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Automatisierung von Infrastrukturmanagement-Aktivitäten und der Implementierung von Selbstheilungsdiensten, die manuelle Eingriffe reduzieren und eine bessere Nutzung der bestehenden Infrastruktur und der Investitionen in Geräte bieten.

Jason Richardson, Chief Digital Officer bei Serco, erklärte dazu: ,,Die digitale Transformation ist der Kern unserer Vision, unseren Kunden Innovationen zu bieten. Unsere Partnerschaft mit Microland in Verbindung mit einer Ausstiegsstrategie aus dem Rechenzentrum und der Verlagerung in die Cloud ist ein bedeutender Schritt in Richtung digitale Transformation im öffentlichen Dienst, der dazu beiträgt, die Effektivität und Effizienz unserer Geschäftsabläufe und das technologiegestützte Geschäftswachstum zu steigern."

Karthikeyan Krishnan, Senior Vice President und Geo Leader – Europa, Naher Osten und Afrika, Microland, sagte: „Wir freuen uns, mit Serco AsPac zusammenzuarbeiten, um mit Hilfe modernster Technologien hochwertige digitale öffentliche Dienstleistungen zu erbringen. Es ist unser Bestreben, kontinuierlich Technologien in großem Maßstab einzusetzen, um die Kundenerfahrung zu verbessern, die geschäftliche Flexibilität zu erhöhen und die Qualität der digitalen öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern."

Informationen zu Microland

Microland hat sich dem Motto ,,Making Digital Happen" verschrieben, indem es Technologien erlaubt, mehr zu tun, jedoch weniger einzugreifen. Sie erleichtern Unternehmen den Übergang zur digitalen Infrastruktur der nächsten Generation durch ihr umfangreiches Service-Portfolio, das Cloud- und Rechenzentren, Netzwerke, digitale Arbeitsplätze, Cybersicherheit und industrielles IoT umfasst. Microland wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien. Das Unternehmen verfügt über mehr als 4.500 Digitalisierungsexperten in Büros und Lieferzentren in Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.microland.com/

