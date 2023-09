OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu G 20/Ukraine:

"Die Abschlusserklärung des G-20-Gipfels in Indien ist ein Formelkompromiss. Wenn sowohl Russland und China als auch die EU und der deutsche Bundeskanzler sie als Erfolg verkaufen können, ist sie so wachsweich, dass jeder daraus lesen kann, was er möchte. Vor einem Jahr wurde der ukrainische Präsident Selenskyj noch per Video zugeschaltet. Diesmal nicht. Es war mühsam genug, überhaupt festzuhalten, dass es einen "Krieg in der Ukraine" gibt. Was folgt daraus für Europa? Die Annahme, dass die G 20 den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine als zentralen Konflikt begreift und sein baldiges Ende für sie Priorität hat, ist falsch. Europa und die USA stehen in ihrer Solidarität mit der Ukraine weitgehend allein."