Russland und Ukraine beschäftigen wieder den UN-Menschenrechtsrat

GENF (dpa-AFX) - Der russische Angriff auf die Ukraine beschäftigt den UN-Menschenrechtsrat auch bei seiner dritten Sitzung des Jahres. Diese beginnt am Montag in Genf. Unter anderem läuft das Mandat der Sonderberichterstatterin über die Menschenrechtslage in Russland aus. Europäische Länder setzen sich dafür ein, dass es verlängert wird. Auch die Untersuchungskommission, die Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine dokumentiert, wird im Laufe der fünfwöchigen Sitzung über die Lage vor Ort informieren.

