FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte zu Wochenbeginn auf der Stelle treten und bleibt damit auf Richtungssuche. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start nahezu unverändert auf 15 739 Punkte. In der Vorwoche hatte er insgesamt etwas nachgegeben, sich aber von seinem Wochentief von 15 577 Punkten auch wieder deutlich abgesetzt.

Auch von der Wall Street kommen aktuell keine klaren Trendsignale. Die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche wirft ihre Schatten voraus. Zuletzt waren die Sorgen vor einem längeren Zinserhöhungszyklus wieder gestiegen. In der neuen Woche stehen einige wichtige Daten an, darunter US-Verbraucherpreise am Mittwoch./ag/stk

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 15.731PKT gehandelt.