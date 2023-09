RBSL VERGIBT SUBUNTERNEHMERAUFTRAG ÜBER KABELBÄUME FÜR DAS BOXER MIV AN HUBER+SUHNER

HUBER+SUHNER, das weltweit in 80 Ländern vertreten ist, wird den Auftrag in seinen Werken in Oxfordshire und Staffordshire ausführen, um qualifizierte Arbeitsplätze im Vereinigten Königreich für das Boxer-Programm zu sichern.

Der Vertrag wird auch das Wachstum unterstützen und die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter in den Bereichen Technik und Betrieb ermöglichen, wobei in den kommenden Jahren weitere Neueinstellungen geplant sind.

HUBER+SUHNER wird die erste Charge, bestehend aus einer Reihe gängiger elektrischer Teile sowie spezieller Kabel, die die strengsten Leistungsanforderungen des britischen Verteidigungsministeriums erfüllen, im dritten Quartal 2023 ausliefern.

Reto Bolt, Betriebsleiter für das Industriesegment von HUBER+SUHNER, sagte: „Wir sind sehr stolz darauf, bei diesem Projekt eine wichtige Rolle spielen zu können. Unsere Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten im Bereich der Kabelverbindungstechnik waren in den letzten 50 Jahren das Herzstück unseres Erfolgs.

„Der Boxer-Vertrag mit dem Vereinigten Königreich wird uns dabei helfen, in den nächsten acht Jahren die Kapazitäten und Ressourcen in unseren britischen Werken auszubauen, um dieses Projekt zu unterstützen, wobei wir sowohl hochqualifiziertes Personal als auch zusätzliche Arbeitsplätze in der britischen Produktion schaffen werden."

Colin McClean, Managing Director von RBSL, führte weiter aus: „Dieser Vertrag ist der jüngste in einer Reihe von britischen Zulieferverträgen, die RBSL für Boxer vergeben hat, um sicherzustellen, dass das Programm von den besten britischen Ingenieuren und Fertigungsunternehmen profitiert und gleichzeitig wertvolle Fähigkeiten im Land erhalten bleiben.

„Wir freuen uns sehr, HUBER+SUHNER in unserem Team willkommen heißen zu dürfen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen im weiteren Verlauf des Programms."

Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL)