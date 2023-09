Preisverleihung zur Ehrung von Ausländern für ihren Beitrag zum kulturellen Austausch

Li Shulei, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Leiter der Werbeabteilung des CPC Zentralausschusses, nahm an der Zeremonie teil und hielt eine Rede.

PEKING, 11. September 2023 /PRNewswire/ -- Am Freitag fand in Peking die erste Verleihung der Orchid Awards statt, bei der ausländische Freunde geehrt wurden, die sich für die gemeinsamen Werte der Menschheit eingesetzt und den kulturellen Austausch zwischen China und dem Rest der Welt, sowie das gegenseitige Lernen der globalen Zivilisationen gefördert haben. Die Orchid Awards werden von der China International Communications Group veranstaltet. Das Orchid Awards Sekretariat befindet sich im Chinesischen Zentrum für Internationale Kommunikationsentwicklung.

Unter den zehn ausländischen Preisträgern waren Joseph W. Polisi aus den Vereinigte Staaten, Essam Sharaf aus Ägypten, Flora Botton Beja aus Mexiko und David Ferguson aus dem Vereinigtem Königreich.

Die Preisträger waren sich einig, dass die Förderung eines intensiveren Austausches zwischen den Menschen, sowie die Entwicklung des gegenseitigen Verständnisses ein gemeinsames globales Ziel darstellen. Vor diesem Hintergrund forderten sie mehr Kulturbeauftragte zur Förderung des Austausches und des gegenseitigen Lernens zwischen den verschiedenen Zivilisationen.

In Bezug auf ihre Rolle bei der Implementierung der Globalen Zivilisations Initiative verpflichteten sich die Preisträger, mehr zur Verbesserung des Konsenses zwischen den Gesellschaften und zur Förderung engerer zwischenmenschlicher Beziehungen beizutragen.

An der Zeremonie nahmen über 300 Personen aus den zuständigen zentralen Behörden, internationalen Organisationen, diplomatischen Vertretern in China, Vertretern chinesischer, sowie ausländischer Think Tanks und Medienorganisationen teil. Nach der Preisverleihung fand ein internationales Kulturforum statt.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2206269/Orchid_Awards.mp4

