Ziel des Projektes ist es, eine Lösung zu entwickeln und zu implementieren, die die Ausgabe und den Handel von Krypto-Assets ermöglicht, welche den gealterten Sammler-Rum repräsentieren.

Rum-Flaschen als Kunstobjekte

Dictador ist eine weltweit anerkannte und geschätzte Luxusmarke. Das Unternehmen leistet Pionierarbeit bei der Schaffung einer völlig neuen, noch nicht existierenden Produkt- und Erlebniskategorie auf der Grundlage des weltweit größten Bestandes an Rum mit Investmentqualität im Wert von mehreren Milliarden Dollar. Die Tradition der Herstellung dieser Spirituose wird seit über 100 Jahren fortgesetzt und reicht bis ins Jahr 1913 zurück. Die Destillerie Dictador befindet sich in Cartagena am Karibischen Meer in Kolumbien. Dank dieser einzigartigen Lage entsteht ein außergewöhnliches Mikroklima, das perfekt für die Reifung von Rum ist.

Das Markenzeichen von Dictador ist nicht nur die außergewöhnliche Qualität der Spirituose, sondern auch der unkonventionelle und bahnbrechende Ansatz des Unternehmens. Seit mehreren Jahren hat sich der Hersteller auf die Herstellung von Sammler-Editionen von Produkten spezialisiert, oft in Zusammenarbeit mit renommierten zeitgenössischen Künstlern wie Lalique, Richard Orlinski, M-City (Mariusz Waras), Vhils, Tomasz Górnicki, Eva Minge und Mr. Brainwash. Dank dieser Zusammenarbeit sind die Flaschen von Dictador zu Investitions- und Sammlerobjekten geworden. Vor einigen Monaten berichteten internationale Medien, dass Flaschen der von M-City entworfenen Golden Cities Edition von Sammlern für 1,5 Millionen USD pro Stück gekauft wurden.