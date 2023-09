Arbor Metals nimmt Exploration auf dem Lithiumprojekt Jarnet in Quebec (Kanada) auf

Vancouver, Kanada – 10. September 2023 / IRW-Press / – Arbor Metals Corp. („Arbor“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein Explorationsteam in das unternehmenseigene Lithiumprojekt Jarnet in der Region James Bay in der kanadischen Provinz Quebec entsandt hat. Das Explorationsprogramm wird mehrere Tage dauern und Kartierungen, Prospektionsarbeiten und Bohrungen auf potenziellen Zielen umfassen. Das Team wird in einer Lodge in Nord-Quebec untergebracht sein, die sich in strategisch günstiger Lage unweit des Projektgeländes befindet. Damit wird ein effizienter Zugang zum Standort per Hubschrauber gewährleistet. Ein qualifizierter Geologe aus Quebec wird das Programm beaufsichtigen, eine abschließende Prüfung durchführen und einen Bewertungsbericht erstellen.