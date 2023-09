Das erwartete KGV 2023 liegt aufgrund des starken Gewinneinbruchs trotz des Kursrückgangs aktuell bei 17,21. Dabei hat der Kurs von PayPal in der Spitze von Ende Juli 2021 bis Ende Juni 2022 um über 78 Prozent nachgegeben. Trotz dieses Einbruchs kommt die Aktie von PayPal nicht in die Gänge. Der Aktienkurs von PayPal hat sich nach dem 78-prozentigen Verlust in der zweiten Julihälfte 2022 kurz erholt, bildete danach aber einen weiteren Abwärtstrend aus. Vom Beginn des Abwärtstrends am 16. August 2022 bei 103,03 US-Dollar bis zum vergangenen Freitag sank der Kurs bis auf das Niveau von 60,98 US-Dollar. Damit verlor das Papier abermals rund 41 Prozent an Wert. Eigentlich befindet sich das Papier von PayPal in einer intakten Abwärtssequenz. Es wäre nicht das erste Mal, dass mittelfristig neue Tiefs gekauft werden und so eine größere Erholung eingeleitet werden könnte. Bei Betrachtung der erwarteten aktuellen KGVs von 17,21 für 2023 bis 13,27 für 2025 ist man geneigt anzunehmen, dass eine Bodenbildung bevorsteht. Das bedenkliche Chartbild könnte aber weitere Abverkäufe triggern.

PayPal Holdings Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: