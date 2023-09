In Argentinien hat Portofino Resources (TSX.V: POR, FSE: POTA, WKN: A2PBJT) kürzlich im Rahmen eines Optionsgeschäft das Yergo-Lithiumprojekt übernommen. Seitdem diese Vereinbarung Mitte August publiziert wurde, verzeichnet das Unternehmen ein reges Interesse sowohl an sich selbst und seiner Arbeit als auch am neu erworbenen Yergo-Projekt.



Blick auf das Projekt Yergo; Quelle: Portofino Resources

Mit mehreren Parteien führt Portofino Resources derzeit Gespräche über eine mögliche Kooperation. Sie beinhalten auch eine Due-Diligence-Prüfung. Zwar kann in keinem der Fälle ein positiver Abschluss der laufenden Gespräche garantiert werden, doch allein die Tatsache, dass in kürzester Zeit mehrere Kooperationsanfragen an Portofino Resources herangetragen wurden, macht deutlich als wie wertvoll das Projekt selbst und Portofino als sein Besitzer nun angesehen werden.

Ausschlaggebend für die große Anerkennung ist vor allem die Nähe zum Weltklasseprojekt Salar Tres Quebradas, das sich im Besitz der Zijin Mining Group Co., Ltd. befindet. Argentinien ist in der Zwischenzeit auf den Bildschirmen zahlreicher Investoren, die nach Lithiumvorkommen suchen, aufgetaucht. Besonders stark im Fokus stehen dabei die Lithium-Sole-Liegenschaften. Für sie werden in der Zwischenzeit Preise zwischen 1.800 und 2.300 US-Dollar je Hektar geboten.

Diese Veränderungen zu registrieren und gleichzeitig von mehreren Stellen Anfragen bzw. Kooperationsvorschläge zu erhalten, ist für das Management von Portofino Resources äußerst ermutigend. Das Unternehmen geht deshalb davon aus, dass das bohrbereite Projekt schon heute mehr wert ist als durch den Optionskauf für es bezahlt wurde.

David Tafel, der CEO von Portofino Resources, berichtete, dass die laufende Privatplatzierung gut voran kommt und voraussichtlich in Kürze abgeschlossen werden kann. Zu den zahlreichen Anfragen und Kooperationsangeboten bemerkte er: „Die externe Bestätigung, dass ein unmittelbarer Wert freigesetzt werden kann, ist ein positiver Beweis dafür, dass sich die Ausdauer und Entschlossenheit unseres Teams im Namen der Aktionäre gelohnt hat. Darüber hinaus zeigt das eingehende Interesse anderer Unternehmen, dass trotz schwieriger Kapitalmärkte die Nachfrage nach vorgelagerten Lithium-Assets weiterhin außergewöhnlich stark und wettbewerbsfähig ist.“

