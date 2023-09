Brennstoffzellenfahrzeug von First Hydrogen wird im White Paper von Rivus positiv bewertet

Vancouver, B.C., 11. September 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass das Flottenmanagementunternehmen Rivus seinen Bericht mit dem Titel „First Hydrogen LCV Trial“ veröffentlicht hat. Dies ist die erste unabhängige Analyse des wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeugs (FCEV) von First Hydrogen im Vergleich zu ähnlichen batteriebetriebenen Elektro- (BEV) und Dieselfahrzeugen, die in denselben Betriebszyklen eingesetzt werden. First Hydrogen ist das erste Unternehmen, das den Einsatz eines FCEV für den Markt der leichten Nutzfahrzeuge auf britischen Straßen bewertet.

Der Bericht vermittelt einen unparteiischen ersten Eindruck der Erfahrungen von Rivus mit dem FCEV von First Hydrogen. Der Rivus-Bericht kommt zu folgendem Schluss: „...insgesamt hat das Fahrzeug während der Tests sehr gut abgeschnitten und erschien viel robuster als ein BEV, wenn man betrachtet, inwiefern die Fahrzeugeffizienz durch unterschiedliche Beladungsfaktoren beeinflusst wurde.“ Eine Kopie des Berichts kann auf der Website des Unternehmens abgerufen werden.

In Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Aggregated Hydrogen Freight Consortium (AHFC) und anderen bedeutenden Flotten bietet First Hydrogen ein emissionsfreies Straßenverkehrserlebnis ohne Reichweitenangst in realen Betriebszyklen. Auf der Grundlage erfolgreicher Versuche hat das Unternehmen Interessensbekundungen von Homeshopping- und Paketzustellungsunternehmen erhalten.

Die Ingenieure von First Hydrogen betonen, dass die Fahrzeuge zwar für längere Fahrten konzipiert wurden, aber mit Hybridmotoren (Wasserstoff-Brennstoffzelle und Batterie) ausgestattet sind und sich somit für kürzere Fahrten in städtischen und vorstädtischen Gebieten eignen. Die Nutzbremsung trägt zum Aufladen der Batterie bei, insbesondere bei Fahrten mit vielen Starts und Stopps, wie z. B. bei Fahrten in bebauten Gebieten oder auf Strecken mit mehreren Stopps - einschließlich der Fahrten von Zustellfahrern, die häufige Stopps für die Auslieferung und Abholung einlegen (die Fahrer legen während einer Tagesschicht oft über 100 Stopps ein).