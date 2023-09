Börsenweisheit ... back in September?

Die Urlaubszeit neigt sich dem Ende. Die Büros füllen sich wieder und die Kinder drücken wieder die Schulbank Doch was tun Anleger und Investoren? Laut dem bekannten Zitat „Sell in may and go away, but remember to come back in september“, sollen Anleger im September wieder aktiv werden und an die Börse zurückkehren. Ist ein Investment beim Dax & Co jetzt sinnvoll?

