Zwar will die Notenbank datenabhängig agieren. Wenn also die Daten auf eine weitere Leitzinsanhebung hindeuten, dann kommt auch eine. Die Präsidentin Lagarde hat aber auf der Pressekonferenz der EZB im Juli dazwischengefunkt und gesagt, dass eine weitere Anhebung der Leitzinsen eigentlich nicht mehr angebracht sei.

Die australische Notenbank hat in der vergangenen Woche den Leitzins bei 4,1 Prozent belassen, die kanadische bei fünf Prozent und beide haben gesagt, erst einmal die weiteren Daten abwarten zu wollen. Hinsichtlich der EZB ist es nicht klar, was kommen wird. Die Inflation in Deutschland ist eindeutig zu hoch und liegt bei 6,3 Prozent. Aber die EZB ist nicht nur für Deutschland da, sondern etwa auch für Spanien, wo die Inflation nur noch bei 2,6 Prozent liegt. Dabei könnte es am Donnerstag für die EZB die letzte Chance sein, die Leitzinsen noch einmal anzuheben. Bis zur nächsten Sitzung im Oktober dürften sich die Wirtschaftsdaten noch weiter eingetrübt haben.