Nach dem Kursgipfel im Mai verlor der Aktienkurs des kanadischen Goldexplorers Goldshore Resources (WKN A3CRU9 / TSXV GSHR) mehr als die Hälfte seines Wertes und fand sein Tief im August bei 0,11 kanadischen Dollar. Dabei verlief der Kurs stets unterhalb der blauen Abwärtstrendlinie - erst mit dem Monatswechsel in den September hinein gelang es mit zwei etwas größeren Umsatzschüben diese Linie zu überwinden.



Bohrkerne von dem Moss-Projekt; Quelle: Goldshore Resources

Bei einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung kämen zunächst die runde Marke von 0,15 CAD in den Blick, danach die graue Linie, die in der Vergangenheit bereits mehrfach als Unterstützung oder Widerstand fungierte.

Beide Durchschnittslinien fallen - das ist negativ zu werten.

Die Indikatorenlage ist insgesamt eher positiv. Der MACD generierte kürzlich ein charttechnisches Kaufsignal (die blaue Linie kreuzt die rote Linie aufwärts) und auch der Trendbestätiger konnte vor 2 Tagen durch die neutrale 100 hindurch ins positive Terrain vordringen. Der Overbought/ Oversold Indikator ist klar positiv aber noch weit vom Überkauftstatus entfernt. Der Money Flow Index (umsatzgewichtete Relative Stärke RSI) zeigte sich in den beiden vergangenen Monaten mehrfach überverkauft, steigt seitdem kontinuierlich an, ist derzeit allerdings gerade erst in der neutralen Zone um die 50 herum angekommen.



Quelle: Comdirect



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusiche-rung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidun-gen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum To-talverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktu-alität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Goldshore Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Goldshore Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.