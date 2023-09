Frankfurter 'Tatort' überzeugt

BERLIN (dpa-AFX) - Die ARD hat sich mit dem Krimiklassiker "Tatort" am Sonntagabend zur besten Sendezeit den Quotensieg gesichert. Um 20.15 Uhr sahen 6,21 Millionen Zuschauer die Frankfurter "Tatort"-Folge "Erbarmen. Zu spät.". Das entspricht einem Marktanteil von 24,8 Prozent. Dahinter lag das ZDF mit dem Film "Hotel Barcelona", der 3,27 Millionen Leute (13 Prozent) anzog.

Mit Abstand folgte die Kochshow "Grill den Henssler" auf Vox - damit verbrachten 1,49 Millionen Menschen (7,4 Prozent) den Abend. ProSieben zeigte den US-Fantasy-Action-Film "Guardians of the Galaxy" und zog damit 1,4 Millionen (6 Prozent) an. Sat.1 kam mit der Komödie "Fack Ju Göthe 2" auf 1,1 Millionen (4,6 Prozent).

RTL strahlte American Football NFL aus - das wollten gegen 20.50 Uhr 810 000 Zuschauer (3,2 Prozent) sehen. RTLzwei kam mit dem Katastrophen-Action-Film "The North Sea - Todesfalle Nordsee" auf 680 000 Interessierte (2,8 Prozent)./rin/DP/ngu