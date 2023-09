Morgan Stanley: Teslas Börsenwert wird dank Supercomputer 'Dojo' explodieren!

Ask 0,79

Ask 0,79

Ask 0,79

Ask 0,79

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!

Der Supercomputer könnte Tesla einen "asymmetrischen Vorteil" in einem Markt verschaffen, der potenziell zehn Billionen US-Dollar wert sei, heißt es. Und: 'Dojo' könnte Software und Dienstleistungen zum größten Werttreiber für Tesla machen.

Tesla hat bereits angekündigt, dass Dojo dem Unternehmen ab mindestens 2021 einen Vorsprung in den Bereichen KI und autonomes Fahren verschaffen wird. Im Juli dieses Jahres kündigte CEO Elon Musk gegenüber Investoren an, dass der Autohersteller bis Ende 2024 mehr als eine Milliarde US-Dollar in das Projekt investieren wolle. Der Supercomputer wurde entwickelt, um riesige Datenmengen beim Training von Fahrsystemen zu verarbeiten.

"Je mehr wir uns mit Dojo beschäftigten, desto mehr erkennen wir das unterschätzte Kurspotenzial der Tesla-Aktie", so die Analysten von Morgan Stanley.

Das Kursziel von Morgan Stanley würde die Tesla-Aktie in die Nähe ihres Rekordschlusskurses von 409,97 US-Dollar im November 2021 bringen. Damit ist das Kursziel von Morgan Stanley ein bemerkenswerter Ausreißer: Das durchschnittliche Kursziel der von Bloomberg erfassten Analysten liegt bei 268,42 US-Dollar.

Tipp aus der Redaktion: Diese drei Top-Energie-Dividendenaktien sollten Sie kennen! So können Sie im Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Kostenloses Research für Sie vom Börsenexperten Bryan Perry! Einfach hier downloaden.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion