Sowohl China als auch Japan intervenieren verbal gegen den staken Dollar: China warnt vor Spekulationen gegen den Yuan, Japan denkt laut Notenbankchef Ueda über das Ende der Negativzinsen nach (es bleibt den Japanern nach der massiven Yen-Abwertung auch nicht viel anderes übrig!). All das schwächt zunächst den Dollar - aber läßt gleichzeitig auch die Renditen (=Kapitalmarktzinsen) steigen: so steigt die 10-jährige japanische Anleihe erstmals seit dem Jahr 2014 auf 0,7%, die 20-jährige US-Anleihe wieder bei der Marke von 4,3%. Während eine Abwertung der US-Währung gut ist für die Aktienmärkte, ist ein Anstieg der Renditen jedoch klar negativ. In dieser Woche zentrale US-Wirtschaftsdaten (vor allem Mittwoch die CPI-Daten) - aber ebenfalls zentral für die Wall Street ist die Entwicklung der Aktien von Apple und Nvidia..

Hinweise aus Video:

1. S&P 500: Angst vor neuem Anstieg der Inflation und Kapitalmarkt-Zinsen

2. S&P 500: Angst vor einem Einbruch am Aktienmarkt kehrt zurück

3. Volkswagen im großen Absturz? Die Detailanalyse

