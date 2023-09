Kostenexplosion bei öffentlichen Baumaßnahmen - VOB-Profi verrät die Gründe und wie das verhindert wird (FOTO)

Wittlich (ots) - Eine Untersuchung des sächsischen Landesrechnungshofes

thematisierte kürzlich, dass in Schulen, Kitas, Straßen und weiteren

Einrichtungen die Ausgaben explodieren und Bauzeiten in die Höhe schießen - oft

zulasten des Steuerzahlers. "Das Problem ist viel verbreiteter als die meisten

annehmen, selbst bei kleinsten Projekten verdoppeln und verdreifachen sich die

Preise", erklärt Andreas Scheibe.



"In vielen Fällen fehlt es an einer ausreichenden Kontrolle und effizienten

Steuerung, was zu unerwarteten Kostensteigerungen und Verzögerungen führt."

Andreas Scheibe ist seit vielen Jahren in der Branche in Planung und Ausführung

tätig und Profi in der VOB. In diesem Artikel verrät er die Gründe für die

Kostenexplosionen und Möglichkeiten, dem Problem effektiv entgegenzuwirken.