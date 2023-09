Neue Stellen im Technologiebereich stärken die Innovationskraft der West Midlands im Vorfeld der weltweiten Birmingham Tech Week

Birmingham, England



- Das innovative Schweizer Unternehmen für digitalen Dosendruck, NOMOQ, plant

die Schaffung von 40 High-Tech-Arbeitsplätzen in seinem neuen Standort in

Leamington Spa.

- Internationale Technologieunternehmen sind eingeladen, an der Birmingham Tech

Week 2023 teilzunehmen - dem größten regionalen Technologiefestival des

Vereinigten Königreichs.

- Ein spezieller "Global West Midlands"-Tag, an dem die Tech-Branchen der Region

durch eine Reihe hochkarätiger Redner, Demonstrationen neuer Technologien und

Rahmenveranstaltungen vorgestellt werden.



Das in der Schweiz ansässige (Switzerland-based) Unternehmen für digitalen

Dosendruck, NOMOQ, wird 40 neue Arbeitsplätze in Leamington Spa schaffen, bevor

die West Midlands Growth Company (WMGC) im Rahmen des offiziellen Programms der

Birmingham Tech Week 2023 eine entsprechende Veranstaltung ausrichtet. Die

Investition stärkt den erstklassigen Technologiesektor und das

Innovationsökosystem der Region, die im Rahmen von "Global West Midlands: The

Tech That Makes Tomorrow Work" präsentiert wird.