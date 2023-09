Nvidia: Die KI-Aktie jetzt shorten? Analyst reagiert auf Betrugsvorwürfe

Der Börsenblogger "The Mad King" behauptet in einem Beitrag auf X mit dem Titel "Nvidia - The Red Flags", dass Nvidias Verkäufe von Grafikprozessoren (GPUs) übertrieben dargestellt wurden. In dem Beitrag wird ein Unternehmen namens Coreweave erwähnt, das als Nvidia-Kunde für viele GPU-Bestellungen verantwortlich sei. Der Beitrag zitiert mehrere X/Twitter-Posts, die verdächtige Aktivitäten zwischen den beiden Unternehmen vermuten lassen – mit der Begründung, dass Coreweave Kredite von Blackrock einem der größten Aktionäre von Nvidia, aufgenommen habe.

Stacey Ragson, ein Bernstein-Analyst, hat sich die Sache genauer angeschaut und eine Notiz mit dem Titel "Bitte holen Sie sich Ihre Anlagethese nicht von Twitter-Randos“ an seine Kunden geschickt. Darin stellt Rasgon klar, dass Gerüchte aus den sozialen Medien kein Grund seien, gegen ein Unternehmen wie Nvidia zu wetten.