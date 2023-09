01.09.2023 - Ein etwas holpriger Monat liegt hinter den Aktienmärkten, denn es kommen erste Zweifel auf, ob den Unternehmen im 3. Quartal wirklich ein positives Gewinnwachstum gelingt, so wie es am Markt derzeit eingepreist wird.

Zudem leidet Europa (unter anderem) an der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland und in China verfestigen sich die strukturellen Probleme. Bemerkenswert dabei ist, dass sich die Parteispitze bisher weigert, diese strukturellen Probleme zumindest zeitweise zu überdecken (wie immer in den letzten Jahren) und keine größeren Unterstützungsprogramme für die Wirtschaft und die Märkte auflegt.