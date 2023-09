Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) -- Die Ericsson Imagine Live Innovation Days am 26. und 27. September legen denSchwerpunkt auf das hauseigene Open-RAN-Produktportfolio Cloud RAN undnachhaltige Mobilfunktechnik.- Pünktlich zum Event ist die Gründung einer neuen Cloud-RAN-Abteilung imEricsson Forschungs- und Entwicklungsstandort (F&E) Eurolab abgeschlossen.- Neben Branchenexperten wie Telefónica Deutschland Chief Technology &Information Officer Mallik Rao wird auch Digitalisierungsexperte und BuchautorChristoph Keese bei der Innovationsmesse zu Gast sein.5G, 6G und Cloud RAN - Am 26. und 27. September 2023 öffnet Ericsson inHerzogenrath bei Aachen seine Türen zum zwölften Mal für die Imagine LiveInnovation Days(https://events.foryou.ericsson.com/eurolab-innovation-day-2023-registration) .Die Hausmesse des Forschungs- und Entwicklungsstandorts (F&E) Eurolab findetjährlich statt und bietet eine Plattform für den direkten Austausch zwischenEricsson-Expert:innen und Kunden. Im Fokus stehen die neuesten Trends undEntwicklungen im Markt und Live-Demos innovativer Lösungen und Produkte. Indiesem Jahr liegen die thematischen Schwerpunkte auf dem hauseigenenOpen-RAN-Produktportfolio Cloud RAN und nachhaltiger Mobilfunktechnik. Pünktlichzum Event ist die Gründung einer neuen Cloud-RAN-Abteilung im EricssonForschungs- und Entwicklungsstandort Eurolab abgeschlossen.Das Ericsson Produktportfolio Cloud RAN basiert auf den Grundsätzen und derArchitektur von Open RAN. Da es neben Produktentwicklung und Vermarktung auchfortlaufend Grundlagenforschung rund um Netzarchitektur und Standardisierungbraucht, beschäftigen sich auch Expert:innen-Teams weltweit entsprechend mitdiesen Themen. Neben Kanada, Irland und Schweden findet die Forschungsarbeit nunauch in Deutschland statt - genauer gesagt in Herzogenrath bei Aachen. Die CloudRAN Solutions Unit trägt maßgeblich zur Weiterentwicklung der Produkt- undStandardspezifikationen bei."Das Eurolab in Aachen gehört bereits heute zu den wichtigstenEntwicklungszentren von Ericsson zu den Themen 6G und Cloud RAN und das Teamhier hat bereits seit 2G erfolgreich an allen wichtigen Mobilfunkstandardsmitgearbeitet", sagt Daniel Leimbach, Head of Customer Unit Western Europe undGeschäftsführer von Ericsson Deutschland. "Dass diese wichtige neueForschungseinheit hier im Eurolab aufgebaut wird, zeigt dessen entscheidendeRolle in Ericssons Entwicklungs-Ökosystem und wird diese weiter stärken. Dassind gute Nachrichten für Ericsson in Deutschland und auch für Deutschlandinsgesamt als Forschungs- und Entwicklungsstandort im strategisch wichtigen