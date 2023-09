Otto Group kooperiert mit Boston Dynamics und stärkt damit ihre Logistikprozesse weiter für die Zukunft (FOTO)

Hamburg, Germany / Waltham, USA (ots) - Strategische Partnerschaft sieht vor, in

den nächsten zwei Jahren eine Flotte von Boston Dynamics-Robotern in mehr als 20

Logistikzentren einzusetzen, um sich für die Zukunft zu stärken



Die Otto Group hat eine strategische Partnerschaft mit Boston Dynamics, dem

weltweit führenden Unternehmen für mobile Robotik, vereinbart, um ihre

Logistikabläufe weiter zu automatisieren. In den kommenden zwei Jahren soll eine

Flotte von Boston Dynamics Spot®-Robotern in mehr als 10 und

Stretch(TM)-Robotern in mehr als 20 Logistikzentren der Otto Group, beginnend

mit Hermes Fulfilment, eingesetzt werden. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die

betriebliche Effizienz sowie die Arbeitssicherheit zu steigern und die

Attraktivität von Lagerarbeiten angesichts des Fachkräftemangels zu erhöhen. Die

Vereinbarung kennzeichnet den ersten gemeinsamen Einsatz der beiden kommerziell

erhältlichen Roboter von Boston Dynamics in dieser Größenordnung.