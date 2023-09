Die Kopfhörer OpenFit von Shokz werden auf der IFA 2023 mehrfach ausgezeichnet, darunter mit den renommierten Auszeichnungen "Der Golden Computer" und "Omdia Innovation Award"

Für das außergewöhnliche Open-Ear-Design und den hohen Tragekomfort von OpenFit hat Shokz die angesehene Auszeichnung "Der Goldene Computer" in der Kategorie Innovation von ComputerBild erhalten. An der öffentlichen Abstimmung für diesen Auszeichnung beteiligten sich über 50.000 Leserinnen und Leser.

Information zu ComputerBild und der Auszeichnung "Der Goldene Computer"

ComputerBild hat mehr als 20 Millionen monatliche Zugriffe vorzuweisen und ist Teil des führenden deutschen Medienkonzerns Axel Springer SE sowie eine der wichtigsten Informationsquelle für deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher im Bereich Technik. Die Plattform veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Axel Springer SE alljährlich die Auszeichnungen "Der Goldene Computer", durch die herausragende Leistungen in der Unterhaltungselektronik preisgekrönt werden. Für das Jahr 2023 erhielt OpenFit von der ComputerBild-Redaktion sowohl die Auszeichnung in der Kategorie Top Innovation als auch Bestnoten im Bereich Komfort.

Bewertungen der Experten

OpenFit konnte großes Lob für den hohen Tragekomfort gewinnen und Experten sagen: „Der Tragekomfort dieser Kopfhörer ist herausragend; kein anderer Kopfhörer ist beim Tragen so nahezu nicht-wahrnehmbar" und „Das sind die bequemsten Bluetooth-Kopfhörer".

Weitere Informationen:

Ankündigung zur Auszeichnung "Der Goldene Computer"

OpenFit im Test von ComputerBild

OpenFit wird auf der IFA 2023 mit dem "Omdia Innovation Award" ausgezeichnet

OpenFit erhält auch weiterhin Anerkennung in der Branche und wurde erst kürzlich mit dem renommierten "Omdia Innovation Award" ausgezeichnet. Durch diese Auszeichnung wird Position von OpenFit, die sich durch technologische Innovation, Design und Benutzungsfreundlichkeit auszeichnen, im marktführenden Segment der Technologieprodukte zum Ausdruck gebracht.

Die Auszeichnung des "Omdia Innovation Award" wird strengstens von einem Gremium aus Fachleuten, Analysten und manchmal sogar Verbraucherinnen und Verbrauchern geprüft. „Durch die Auszeichnung mit dem "Omdia Innovation Award" werden wir in unserem Engagement bestätigt, bahnbrechende Technologie und außergewöhnlichen Komfort zu liefern", sagte Thomas Zhang, Country Manager von Shokz Germany.

Anmerkungen für Redakteure

Shokz, ehemals AfterShokz, ist ein Pionier auf dem Gebiet der Open-Ear-Technologie. Shokz hat seine globale Präsenz auf über 60 Länder und Regionen ausgeweitet, weltweit mehr als sieben Millionen Kopfhörer verkauft und hat eine durchschnittliche Bewertung von 4,7 auf Amazon.

Weitere Informationen finden Sie unter https://de.shokz.com/

