Bank of America warnt vor Ausverkauf am Aktienmarkt – wann kommt der Crash?

Die zunehmende Gefahr, dass die Zinssätze für längere Zeit höher bleiben, werde wahrscheinlich die Aussichten auf ein Soft Landing der US-Wirtschaft beeinträchtigen und in den nächsten zwei Monaten zu einem Ausverkauf der Aktien führen, so die Strategen der Bank of America (BofA). Demnach liege die Wahrscheinlichkeit eines Hard Landings nach übereinstimmender Meinung bei etwa 20 Prozent, aber Öl, der US-Dollar und Anleiherenditen, die auf einem hohen Niveau bleiben, sowie eine Verschärfung der finanziellen Bedingungen "bleiben das September-Oktober-Risiko", so die Strategen weiter.

Die Bank of America erwartet, dass eine Rezession und steigende Arbeitslosigkeit die Renditen langfristiger Staatsanleihen eher steigen als sinken lassen, da die Märkte eine fiskalpolitische Panik einkalkulieren. "Die Renditen steigen dann auf ein vernichtendes Niveau", was eine "lange und harte Landung" zur Folge habe, zitiert Bloomberg die Bofa-Strategen. Und weiter: "Wir nutzen jede Erholung der Risikoanlagen in den kommenden Monaten, um defensiv zu werden und uns für eine harte Landung zu positionieren.“