FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem düsteren August kommt die Tui-Aktie im September langsam wieder auf die Beine. Eine Kaufempfehlung der Investmentbank Kepler Cheuvreux lockte am Montag weitere Käufer in die Papiere des Tourismuskonzerns. Am Montag gehörten sie mit einem Anstieg um 3,4 Prozent auf 5,59 Euro zu den klaren Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Obwohl die Aktie primär in London gelistet ist, wird sie auch an der Frankfurter Börse gehandelt.

Zum Monatswechsel war der Kurs mit 5,22 Euro noch auf einem Rekordtief angekommen, obwohl Tui einen starken Reisesommer hinter sich hat. Sorgen um das Wintergeschäft und die Verbrauchernachfrage in Inflationszeiten machten sich bemerkbar. Zuletzt gab es aber Signale, dass die Nachfrage in der Wintersaison auch hoch bleibt. In den vergangenen Tagen stabilisierte sich denn auch der Kurs. Bis zu acht Prozent haben die Papiere seit ihrem Tief gewonnen.