Barclays sieht positive Anlagestory bei Siemens verblassen

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Barclays-Bank hat sich in einer Neubewertung kritisch zu Siemens geäußert und sieht die Argumente für eine Anlage in den Technologiekonzern unter anderem hinsichtlich Wachstum, Barmittelfluss und Marge schwinden. Der Münchener Konzern sei derzeit Opfer seines eigenen Erfolgs, konstatierte Analyst Vlad Sergievskii in einer am Montag vorliegenden Studie. Er empfiehlt darin Anlegern, Siemens-Aktien im Depot künftig unterzugewichten ("Underweight"). Das Kursziel setzte der Branchenexperte bei lediglich 122 Euro fest und damit gut elf Prozent unter dem aktuellen Kurs bei knapp 136 Euro.

Doch zunächst gab es Lob vom Experten: Siemens habe eine beeindruckende Leistung bei der Vereinfachung seiner Strukturen erbracht, ebenso bei der Verbesserung der Margen und des freien Barmittelflusses. Die Anlagestory sei zuletzt zudem durch eine sehr gute Nachfrage getragen worden. Doch inzwischen ändere sich die Lage, so Sergievskii, die Nachfrage normalisiere sich und damit auch das zuvor hervorragende Umfeld für Aufträge und Margen.