First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 19,00 auf EUR 17,00.

Zusammenfassung:

Enapter hat den H1-Bericht vorgelegt. Der Umsatz stieg um 45% J/J auf EUR4,8 Mio. und blieb damit 21% hinter unserer Schätzung zurück. Der operative Verlust kletterte auf EUR-8,6 Mio. (H1/22: EUR-7,6 Mio.) und war damit höher als von uns erwartet (FBe: EUR-7,8 Mio.). Das Nettoergebnis belief sich auf EUR-9,9 Mio. Das Management hat seine 2023-Guidance (Umsatz: EUR30 Mio., EBITDA: EUR-10 Mio. bis EUR-11 Mio., EBIT: EUR-14 Mio. bis EUR-15 Mio.) bestätigt. Wir erachten das Erreichen der Guidance nach wie vor für möglich, nehmen aber selbst eine vorsichtigere Haltung ein und senken unsere Prognose für das laufende Jahr. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR17 (bisher: EUR19). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG (ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 19.00 to EUR 17.00.

Abstract:

Enapter has published its H1 report. Sales increased 45% y/y to EUR4.8m, 21% below our estimate. The operating loss widened to EUR-8.6m (H1/22: EUR-7.6m) and was below our forecast (FBe: EUR-7.8m). Net income amounted to EUR-9.9m. Management confirmed its 2023 guidance (sales: EUR30m, EBITDA: EUR-10m to EUR-11m, EBIT: EUR-14m to EUR-15m). We still think achievement of guidance is possible, but are taking a more cautious stance ourselves and lowering our forecast for the current year. An updated DCF model yields a new price target of EUR17 (previously: EUR19). We confirm our Buy recommendation.

