Malaysian Investment Development Authority (MIDA) und ams OSRAM setzen Kooperation bei moderner LED Fertigung in Malaysia fort

Premstätten, Österreich, und Malaysia (ots) -



- Durch eine Kooperationsvereinbarung demonstriert MIDA seine bedeutende

Unterstützung für ams OSRAM in Malaysia

- ams OSRAM setzt die bereits angekündigte starke Investition in Design,

Entwicklung und Herstellung von 8-Zoll-MicroLED-Wafern fort, die derzeit im

Kulim Hi-Tech Park in Kedah errichtet wird

- Die Zusammenarbeit zwischen MIDA und ams OSRAM fördert den Aufbau zusätzlicher

Arbeitsplätze in den Bereichen Wissenschaft und Technik in der Region

- ams OSRAM ist bereits seit mehr als 50 Jahren in Malaysia präsent und verfügt

dort über eine starke Fertigungsbasis, Forschungs- und

Entwicklungskapazitäten, Vertriebs- und Marketing-Funktionen sowie ein Global

Business Center und mehrere IT Service Center



ams OSRAM (https://ams-osram.com/) (an der SIX Swiss Exchange als AMS notiert),

ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Sensoren und Emittern, und die

malaysische Regierungsbehörde MIDA kündigen gegenseitige Unterstützung für die

weitere Investition und Expansion in Malaysia an. Durch diese

Kooperationsvereinbarung zeigt MIDA seine bedeutende Unterstützung für die

Aktivitäten von ams OSRAM in Malaysia.