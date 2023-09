Zukunft Personal - ZP Europe 2023 in Köln / mein-dienstrad.de stellt das Leasen von E-Bike und Co. auf der Koelnmesse vor

Oldenburg (ots) - Das Team von https://www.mein-dienstrad.de/ freut sich auf die

Teilnahme an der Zukunft Personal (ZP) Europe

(https://www.zukunft-personal.com/de/expo-events/zp-europe/) vom 12. bis 14.

September in Köln. Die Messe gilt als Europas führendes Expo-Event rund um die

Welt der Arbeit und lockt jedes Jahr zahlreiche Aussteller und ein neugieriges

Fachpublikum in die Metropole am Rhein. Interessierte Gäste finden das

Oldenburger Unternehmen in Halle 5.1 am Messestand M.18 . Ziel des

Messeauftritts ist es, die Vorteile des Dienstrad-Leasings zu vermitteln und in

den persönlichen Gesprächen alle aufkommenden Fragen rund um diesen

nachgefragten Benefit zu beantworten.



"Die ZP Europe ist für uns und alle Interessierten eine tolle Möglichkeit, um

miteinander ins Gespräch zu kommen und sich intensiv über die Chancen des

Dienstrad-Leasings auszutauschen. Wir freuen uns auf drei ereignisreiche Tage

und laden alle Fachbesucher ein, uns vorab per Mail über

mailto:keyaccount@baronmobil.comzu kontaktieren, um sich ein kostenloses

Fachbesucher-Ticket zu sichern", erklärt Bente Stein, Gesamtvertriebsleiterin

von mein-dienstrad.de.