Wirtschaft Dax hält sich am Mittag im Plus - Unsicherheit bleibt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Montag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit 15.825 Punkten berechnet, was einem Plus von 0,5 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Freitag entspricht.



Die größten Gewinne gab es bei den Papieren von Covestro, Rheinmetall und Vonovia. Entgegen dem Trend ließen auch einige Werte zu, darunter SAP, Symrise und Siemens. "Die Anleger hoffen in dieser Woche auf eine Zinspause der Europäischen Zentralbank auf ihrer Sitzung am Donnerstag", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets.