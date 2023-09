Die Kursrallye der McDonald’s-Aktie ausgehend seit 2015 und einem Kursstand von rund 90,00 US-Dollar auf knapp 300,00 US-Dollar bis in die Sommermonate dieses Jahres hinein ist wirklich beeindruckend, allerdings scheint die Aktie an dieser Stelle doch keinen Nerv der Käufer mehr getroffen zu haben und tendiert seitdem talwärts. In der abgelaufenen Handelswoche wurde auch die Unterstützung aus Oktober letzten Jahres bei 281,67 US-Dollar unterschritten, wodurch nun Abwärtsrisiken auf die nächstgrößeren Unterstützungen deutlich zugenommen haben. Entscheidend wird die Kursentwicklung aber in dieser Woche werden.

Sollte die Barriere bei 281,67 US-Dollar in dieser Woche nicht wieder schnell zurückerobert werden, ließe dies lediglich Rückschlüsse auf weitere Verluste zu, zunächst an die Vorwochentiefs bei 275,00 US-Dollar, darunter 270,00 und schließlich 260,00 US-Dollar. So viel Abwärtspotenzial geht zumindest aus der volatilen Topping-Phase der letzten Monate hervor. Ein erweitertes Ziel könnte sogar am 200-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 242,01 US-Dollar (steigend) für das McDonald’s-Papier liegen. Auf der Oberseite müsste mindestens ein Kurssprung über den kurzfristigen Widerstand bestehend aus dem EMA 50 bei 285,35 US-Dollar gelingen, damit Aufwärtspotenzial an 290,00 und dann schließlich wieder die Rekordhochs von 298,86 US-Dollar freigesetzt werden kann.

McDonald's Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: