EnerKíte präsentiert Hochleistungsflügel auf der Husum Wind (FOTO)

Eberswalde (ots) -



- Gemeinsame Entwicklung mit DLR Institut für Systemleichtbau und INVENT GmbH

- Großes Potenzial für schnelleren Ausbau der Erneuerbaren Energien



Das volle Potenzial des Windes für die Energiewende ist bei Weitem nicht

ausgeschöpft. In großen Höhen weht es stetiger und kräftiger. Das bestätigen die

Messungen an Deutschlands höchstem Windmessturm in Schipkau in Brandenburg.

Flugwindkraftanlagen können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dieses

Potenzial besser nutzbar zu machen. Deutsche Unternehmen spielen bei der

Entwicklung dieser grundlastfähigen Technologie eine weltweit führende Rolle.

EnerKíte sieht sich mit seinem neuen Hochleistungsflügel in einer

Spitzenposition.