Upljft ist neue Social Media Agentur von DAS FUTTERHAUS (FOTO)

Elmshorn (ots) - Die Hamburger Agentur Upljft verantwortet seit Kurzem die

Markenarbeit in den sozialen Netzwerken von DAS FUTTERHAUS. Mit dem neuen

Agenturpartner an seiner Seite möchte der Fachhändler für Tiernahrung und

-zubehör die Bekanntheit seiner beliebten Marke weiter steigern und Tierfreunden

auch auf seinen Social Media Kanälen ein umfassendes Markenerlebnis bieten.



Die auf Brand Experience und Social Media spezialisierte Digitaleinheit der

thjnk-Gruppe hatte sich in einem breit angelegten Pitch durchgesetzt. Seit

August verantwortet sie als Leadagentur die strategisch konzeptionelle und

kreative Beratung für die Always-on-Kommunikation mit dem Schwerpunkt Social

Media. "Kaum ein anderer Markt ist so im Wandel, wie der des Heimtierbedarfs.

Mit think | upljft haben wir einen Partner gefunden, der uns bei den wachsenden

Herausforderungen in den Bereichen Marken-Kommunikation und Omni-Channel-Handel,

insbesondere im digitalen Umfeld, begleitet. Strategisch. Kreativ. Im Team",

freut sich DAS FUTTERHAUS Geschäftsführer Kristof Eggerstedt über den Start der

Zusammenarbeit. "In enger Zusammenarbeit mit dem Headquarter und den Franchisern

wollen wir künftig eine nahtlose Brand Experience entlang aller Touchpoints im

Sinne der von DAS FUTTERHAUS immer im Mittelpunkt stehenden

Mensch-Tier-Beziehung schaffen", erklärt Dirk Kedrowitsch, Geschäftsführer thjnk

| upljft. "Wir haben mit DAS FUTTERHAUS thematisch, inhaltlich als auch

menschlich einen perfekten Fit."