RBC stuft NIKE INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 134 US-Dollar belassen. Er erwarte von dem Sportartikelhersteller zwar kein Feuerwerk, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Zukunft sieht der Experte jedoch eine günstigere Konstellation. Er erwartet, dass der Abbau von Lagerbeständen bis 2024 nachlässt, gefolgt von steigenden Warenströmen, niedrigeren Input- und Frachtkosten sowie einem sich neutralisierenden Wechselkursumfeld./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2023 / 01:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2023 / 01:18 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 91,69EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 134

Kursziel alt: 134

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m