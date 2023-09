Birkenstock-IPO: Insider rechnen mit acht Milliarden US-Dollar-Bewertung

Birkenstock will an die Börse. Medienberichten zufolge plant der Schuhhersteller aus Deutschland noch diese Woche seine Anmeldung bei der US-Börsenaufsicht SEC. Und so geht’s weiter: Ende September sollen die Preisspanne und der finale Börsenprospekt veröffentlicht werden. Wann genau die Aktie handelbar sein wird, steht aktuell noch nicht fest, geplant wird aktuell aber mit der zweiten Oktoberwoche.

Wie hoch die Bewertung für Birkenstock ausfallen könnte, ist derzeit noch Spekulation. Insider rechnen aber damit, dass das Unternehmen bei dem IPO mit mindestens acht Milliarden US-Dollar Marktwert angesetzt wird, schreibt das Handelsblatt. Auch eine deutlich höhere Bewertung sei möglich: Immerhin ist Birkenstock als Hersteller von Lifestyle- und Luxusprodukten in einem Segment tätig, das grundsätzlich höhere Bewertungen als reine Konsumgüterhersteller verzeichnet. Aus Finanzkreisen sickere durch, dass das Unternehmen auch zehn bis 11,5 Milliarden Dollar erreichen könnte, schreibt das Handelsblatt weiter.