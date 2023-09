Crisis24 Horizon ist die weltweit umfassendste Risikomanagement-Plattform, die KI-Intelligenz und das weltweit größte Experten-Analystenteam miteinander verbindet, um über das traditionelle Sicherheitsmanagement hinauszugehen.

MONTREAL und DALLAS, 11. September 2023 /PRNewswire/ -- Crisis24, ein Unternehmen von GardaWorld und führend in den Bereichen integriertes Risikomanagement, Krisenreaktions-, Beratungs- und globale Schutzlösungen, stellte heute auf der Global Security Exchange (GSX) in Dallas, Texas, seine neue Risikomanagement-Plattform Crisis24 Horizon vor. Crisis24 Horizon ist die umfassendste auf dem Markt verfügbare Risikomanagement-Plattform, die Unternehmen einen globalen Überblick über ihre Risiken gibt und ihnen ein neues Maß an Autonomie und Selbständigkeit im Umgang mit diesen Risiken ermöglicht.