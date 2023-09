DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft 1&1 auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 nach einer Veranstaltung mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Kommentage der Manager hätten seine Ansicht vom erheblichen Potenzial des Telekommunikationsanbieters untermauert, schrieb Analyst Keval Khiroya in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies gelte unabhängig davon, ob das neue Netz aufgebaut werde oder nicht. Seiner Einschätzung nach verringert dabei die neue Partnerschaft mit Vodafone die Notwendigkeit eines vollständigen Ausbaus./tav/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2023 / 06:48 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 14,26EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Keval Khiroya

Analysiertes Unternehmen: 1&1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m