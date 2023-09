Iranische Hackergruppe spioniert Unternehmen aus

Jena (ots) - Die aus Iran stammende und höchst gefährliche Hackergruppe

Ballistic Bobcat greift seit September 2021 Organisationen verschiedener

Branchen in mehreren Ländern an. Der Großteil der 34 betroffenen Betriebe

befindet sich in Israel, aber auch in Brasilien und den Vereinigten Arabischen

Emiraten. Das Ziel der Kriminellen: wertvolle Daten in den Bereichen Industrie,

Finanzen, Medien, Gesundheitswesen und Telekommunikation zu kapern. Sie greifen

dabei auf eine neue Backdoor namens Sponsor zurück, die das Team um

ESET-Forscher Adam Burgher entdeckt hat.



Wie Ballistic Bobcat vorgeht