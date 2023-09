NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Stabilisierung können die Anleger an den US-Börsen am Montag auf weitere Kursgewinne hoffen. Vor im Wochenverlauf anstehenden Inflationsdaten hielt sich die Kaufbereitschaft allerdings in Grenzen, denn die Daten dürften den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in der kommende Woche einfließen.

Die Aktien von Tesla stachen vorbörslich mit einem Anstieg um 6,5 Prozent heraus. Die zuletzt stockende Kurserholung des Elektroautobauers erhält damit wohl einen neuen Schub. Morgan-Stanley-Experte Adam Jonas stufte Tesla auf "Overweight" hoch. Er baut dabei auf die Perspektiven im Bereich Autonomes Fahren, das im Umfeld der Künstlichen Intelligenz so etwas wie die "Mutter aller Projekte" sei.

Tesla habe unter dem Namen "Dojo" eine fortschrittliche Supercomputing-Architektur entwickelt, die Grenzen verschiebe und dem Unternehmen einen entscheidenden Vorteil in einem 10-Billionen-Dollar-Markt verschaffen könnte. Auf Dojo basierende Lösungen könnten den Unternehmenswert von Tesla nach seinen Berechnungen um bis zu 500 Milliarden Dollar steigern, so Jonas weiter. Das wäre ein Anstieg um fast zwei Drittel - zuletzt lag die Marktkapitalisierung bei knapp 780 Milliarden Dollar.

Bei Qualcomm zeichnet sich ein Kursgewinn von 5,8 Prozent ab, nachdem bekannt geworden war, dass Apple zunächst weiter auf Technik des Halbleiterherstellers setzt. Denn der Umstieg von Apple auf Funkmodems aus eigener Entwicklung in den iPhones kommt doch nicht so schnell wie erwartet. Apple-Aktien verteuerten sich um 1,4 Prozent. Am morgigen Dienstag will Apple seine neuen iPhone-Modelle vorstellen.

Dagegen büßten die Papiere des Luft- und Raumfahrtkonzerns RTX 3,7 Prozent ein. Sie litten unter der Senkung des Cashflow-Ziels für 2025 aufgrund von Problemen mit GFT-Triebwerken.

Derweil zeigten die jüngsten Nachrichten des chinesischen Amazon -Konkurrenten Alibaba zumindest bei den in New York gelisteten Anteilsscheinen kaum Auswirkungen: Sie sanken vorbörslich um 0,6 Prozent. Ex-Konzernchef Daniel Zhang wird wohl auch seinen Posten als Chef der Cloud-Sparte aufgeben. Berichten zufolge denkt Alibaba zudem darüber nach, den geplanten Börsengang seiner Supermarktkette Freshippo wegen nicht so guter Aussichten erst einmal auf Eis zu legen./gl/mis