Expertenwissen nutzen Dieses starke Netzwerk steht hinter der Jan Bräutigam Consulting GmbH (FOTO)

Kleve (ots) - In der Welt der Finanzen ist und bleibt der Krypto-Markt eine

Quelle anhaltender Diskussionen. Jan Bräutigam ist Krypto-Experte und Gründer

der Jan Bräutigam Consulting GmbH. Mit seiner Krypto-Masterclass hilft er

Menschen dabei, sich erfolgreich am undurchsichtigen Krypto-Markt zu

positionieren. Wie ihm sein starkes Netzwerk verschiedener Experten dabei hilft,

erfahren Sie im Folgenden.



Der Krypto-Markt hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Die

rasante Wertsteigerung digitaler Assets hat die Aufmerksamkeit von Medien,

Investoren und Regulierungsbehörden auf sich gezogen. Während einige in diesem

Markt die Zukunft des Finanzsystems sehen, betrachten andere ihn lediglich als

vorübergehenden Trend, der in absehbarer Zeit vergehen wird. Entsprechend schwer

fällt es Laien, sich selbst ein Urteil zu bilden. "Für unerfahrene Anleger kann

der Krypto-Markt äußerst überfordernd und sogar gefährlich sein", betont Jan

Bräutigam, Gründer der Jan Bräutigam Consulting GmbH. "Dennoch sind

Krypto-Währungen mittlerweile vielerorts salonfähig geworden."