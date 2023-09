Zukunftsweisende Insights für den modernen HR-Alltag (FOTO)

Künzell (ots) - Power Day der CSS AG am 12. Oktober: Experten teilen ihr Wissen

über die Zukunft der Personalarbeit



Die CSS AG veranstaltet am 12. Oktober ihren dritten Power Day in diesem Jahr.

In dieser kostenlosen Online-Reihe bieten Experten in 30-minütigen Vorträgen

wertvolle Einblicke in betriebswirtschaftliche Themen, die den

Unternehmensalltag erleichtern. Teilnehmer erhalten frische Perspektiven,

kreative Umsetzungsideen und nützliche Praxistipps aus dem Bereich HR.



Innerhalb von nur 30 Minuten pro Vortrag vermitteln die Experten des Power Days

wertvolles Wissen, das dem täglichen Business ihrer Zuhörer frischen Wind

verleiht. Nicht nur die kurze Dauer der Vorträge überzeugt, sondern auch die

Möglichkeit zur kostenlosen Teilnahme. Jeder Teilnehmer kann aus einem breiten

Programm seine bevorzugten Themen auswählen und sich online einloggen - für

praxisorientierte Insights, die sich optimal in den Arbeitsalltag integrieren

lassen.