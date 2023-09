Tanmiah Food Company und MHP SE investieren in die Geflügel-Wertschöpfungskette, um die Lebensmittelsicherheit in Saudi-Arabien zu verbessern

Die Unterzeichnungszeremonie fand am 7. September 2023 in Jeddah statt und wurde vom Vorsitzenden des Vorstands von Tanmiah, Sheikh Amr Al-Dabbagh, sowie von Vorstandsmitgliedern und der Führungsebene besucht. Ebenfalls anwesend waren Regierungsvertreter Saudi-Arabiens, die verschiedene Ministerien, Behörden, Fonds und Exzellenzzentren repräsentierten. Der Botschafter der Ukraine, Herr Anatolii Petrenko war ebenfalls anwesend. Dr. John Rich, Vorstandsvorsitzender von MHP SE, und Eugene Levterov, der MENA Managing Director von MHP, vertraten den Vorstand und MHP bei der Zeremonie.

Aufbauend auf den Grundlagen, die durch die zuvor in diesem Jahr unterzeichnete Absichtserklärung gelegt wurden, werden DHV und MHP SE in dieser Partnerschaft mehr als 200 Millionen SAR in landwirtschaftliche Betriebe investieren. Diese Betriebe werden über eine Kapazität von mehr als 1 Million Elterntieren verfügen und voraussichtlich jährlich etwa 175 Millionen Bruteier produzieren. Zudem wird eine hochmoderne Brutstation und eine Geflügelfuttermühle errichtet. DHV wird einen Anteil von 55 % halten, während MHP einen Anteil von 45 % am Joint Venture haben wird.

Zulfiqar Hamadani, CEO der Tanmiah Food Company, merkte an: „Unsere Zusammenarbeit mit MHP bedeutet mehr als nur eine Partnerschaft; sie steht für unser Engagement, das Lebensmittelsicherheitsframework in Saudi-Arabien zu stärken. Durch die Nutzung unseres lokalen Know-hows in Kombination mit globalen besten Praktiken demonstriert unser Portfolio von erstklassigen Produkten, Dienstleistungen und Lösungen unser Engagement für unsere Kunden, Partner und die umfassenderen Ziele der Vision 2030."

Dr. John Rich, Vorstandsvorsitzender von MHP SE, erklärte: „Die Vertiefung unserer Allianz mit Tanmiah ist ein strategischer Wendepunkt in der globalen Ausrichtung von MHP. Diese Partnerschaft symbolisiert unsere gemeinsame Vision, internationales Fachwissen mit lokalen Erkenntnissen zu integrieren, um sicherzustellen, dass die Ziele der Lebensmittelsicherheit in Saudi-Arabien erreicht werden. Durch unsere gemeinsamen Stärken werden wir transformative Fortschritte im Geflügelsektor vorantreiben, Innovation fördern und neue Maßstäbe für Exzellenz setzen. Die Gründung dieses Gemeinschaftsunternehmens ist ein wichtiger erster Schritt. Wir sind dazu verpflichtet, eine langfristige, fruchtbare Beziehung, die unseren Organisationen, dem gesamten Königreich Saudi-Arabien und der Region zugutekommen wird, aufzubauen. Wir werden weiterhin strategische Chancen in der Region verfolgen und versuchen, unser Fachwissen zu nutzen."

Ahmed Bin Sharaf Osilan, Vorstandsmitglied und Managing Director der Tanmiah Food Company, kommentierte: „Unsere Partnerschaft mit MHP ist ein strategischer Schritt, um unseren Stakeholdern nachhaltigen Mehrwert zu bieten und bedeutende Fortschritte auf dem Weg zur Vision 2030 zu machen. Da wir daran arbeiten, die Lebensmittelsicherheit und Selbstversorgung in Saudi-Arabien zu stärken, errichten wir Anlagen, die für das gesamte Geflügel-Ökosystem in Saudi-Arabien von entscheidender Bedeutung sind. Dadurch erhöhen wir den Beitrag des privaten Sektors zum Bruttoinlandsprodukt außerhalb des Ölsektors, schaffen lokale Beschäftigungsmöglichkeiten und fördern den Wissenstransfer."

Die Unterzeichnung des Aktionärsvertrags ist ein entscheidender Schritt bei der Gründung des Joint Venture-Unternehmens, nachdem die erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Allgemeinen Wettbewerbsbehörde (General Authority for Competition) in Saudi-Arabien und anderer zuständiger Rechtsprechungen, eingeholt wurden.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2206282/Tanmiah_sign.jpg

