Kraftlose Börsen im Sommerloch - Monatsrückblick August 2023

US-Börsen litten unter Fed-Verbalakrobatik

Nach fulminanter Performance von Januar bis Juli 2023 kam es im August zu Korrekturen. Der S&P 500 verlor 2,3%, während der NASDAQ 100 2,4% einbüßte. Per August legten die US-Verbraucherpreise mit 3,3% stärker als im Vormonat Juli (3,0%) zu. Powells Rede in Jackson Hole forcierte milde Zinssorgen. Die Ambivalenz der Aussagen über die zukünftige Zinspolitik seitens diverser Vertreter der US-Notenbank verunsicherte die Teilnehmer der Finanzmärkte mit belastenden Folgen für die Märkte. Von Seiten der Konjunkturdaten als auch der auslaufenden Berichtssaison ergaben sich keine nennenswerten Belastungsfaktoren. Das Gesamtbild der US-Konjunktur bleibt geprägt von einem moderaten Wachstumsclip.

Europas Märkte litten mehr, Chinas Märkte verloren am stärksten

Europas Aktienmärkte standen unter stärkerem Druck als die US-Märkte. Der EuroStoxx 600 verlor im Monatsverlauf 3,2%. Hintergründe waren eine schwächere Konjunkturlage in Europa, aber auch die Tatsache, dass der Zinserhöhungszyklus der EZB noch nicht abgeschlossen scheint. Anders als in den USA dominieren in der Eurozone real negative Zinsen am Geldmarkt. Chinas Wirtschaftsdaten verfehlten die Prognosen deutlich. Die daraus resultierenden Konjunktursorgen belasteten die Märkte. Zusätzlich tragen die Märkte in China aus geopolitischen Gründen eine „politische Hypothek“. Der CSI 300 verlor im Monatsverlauf 6,4%.

Zentralbankpolitik – Zarte Anzeichen einer Divergenz

Zuletzt erhöhte sowohl die US-Notenbank als auch die EZB die Leitzinssätze jeweils um 0,25% Ende Juli. Die unterschiedlichen Ausgangslagen bezüglich der Preisinflation und der vollzogenen Zinsmaßnahmen in den USA (CPI 3,3%, Leitzins 5,375%) und der Eurozone (CPI 5,3%, Leitzins 4,50%) eröffnete im August Spekulationen über ein früheres Ende der US-Zinserhöhungspolitik im Vergleich zur Eurozone. Die Einlassungen seitens Powells in Jackson Hole als auch weiterer stabilitätsorientierter US-Notenbankvertreter nivellierten diese Erwartungshaltung in Teilen. Trotz der Konjunkturschwäche dominierte bei der EZB die Haltung, Zinsen grundsätzlich weiter zu erhöhen, um dem Stabilitätsauftrag der EZB gerecht zu werden. Zarte Anzeichen einer Divergenz in den Zinspolitiken der EZB und der Federal Reserve blieben erhalten.

Anleihemärkte mit hoher Stabilität im August

An den Anleihemärkten sowohl in den USA als auch in der Eurozone ergaben sich im Vergleich der Monatsultimos nur geringe Veränderungen. Die Rendite der Bundesanleihe mit 10-jähriger Laufzeit nahm um drei Basispunkte auf 2,48% zu. Die Bandbreite der Renditen lag im August zwischen 2,44% und 2,70%. US-Staatstitel mit 10-jähriger Laufzeit stiegen im Monatsverlauf von 4,04% um sieben Basispunkte auf 4,11%. Die Bandbreite der Renditen lag im Monatsverlauf zwischen 4,02% und 4,35%.

easyfolio mit kleinen Korrekturen

Auch die easyfolios mussten im August kleine Korrekturen hinnehmen. Durch die breite Diversifikation waren die Kursverluste jedoch geringer als die der großen Indizes aus Amerika, Europa und China. Die Performance der Portfolios lag im August somit zwischen -0,96% (easyfolio 30) und -1,82% (easyfolio 70).