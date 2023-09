Bitcoin – wohin führt die Lethargie?

Kryptowährungen zählen eigentlich zu den sehr spekulativen Instrumenten am Finanzmarkt. In den vergangenen Wochen waren stärkere Schwankungen aber die Ausnahme. So steht der Bitcoin seit knapp vier Wochen bei 26.000, nur zur Monatsmitte kam kurzzeitig etwas Bewegung in die Kurse. Grund für die ungewöhnlich geringe Vola sind die unklaren Signale, die von der US-Börsenaufsicht SEC ausgehen. Ende August erzielte der Krypto-Vermögensverwalter Grayscale zwar einen juristischen Sieg, die SEC zeigte sich davon aber unbeeindruckt. Bereits seit Jahren besteht Unsicherheit: Im Herbst 2021 genehmigte die SEC ETFs auf Bitcoin-Futures, nicht aber auf den Bitcoin direkt. Für den Krypto-Markt wäre grünes Licht seitens der SEC ein sehr großer Schritt. Steigt die Nachfrage nach dem ETF, müsste diese über Käufe am Bitcoin-Spotmarkt gedeckt werden und könnte eine Knappheits-Rally entfachen.

Begründet wird die Ablehnung mit dem Hinweis, dass der Spotmarkt sehr anfällig für Manipulationen sei. Doch die Argumentation ist nicht stichhaltig. So orientiert sich der Referenzpreis für den Future, auf den ETFs zugelassen sind, am Spotpreis. Nun müssen Antragsteller wie Blackrock bis zum 17. Oktober warten. Ob dann mehr Klarheit zu den Bitcoin-ETFs vorliegen wird, darf aber bezweifelt werden, da eine finale Entscheidung der SEC sogar erst für Mitte März 2024 terminiert ist.

Unabhängig davon bleibt der nächste Halving-Termin aus unserer Sicht ein mittelfristig stützender Faktor. Im Frühjahr 2024 erhalten Miner rund 50 Prozent weniger Bitcoin für die Verifizierung der BTC-Transaktionen. Im Vorfeld der bisherigen Umstellungen legte der Kurs jeweils zu.

Aus technischer Sicht rutschte der Preis kürzlich unter den seit Jahresbeginn bestehen Aufwärtstrend (grün gestrichelt) und sendete ein kleines Schwächesignal. Bisher hält sich der Schaden aber in Grenzen, denn der Bitcoin behauptet seit Wochen die mehrfach bewährte Nachkaufzone um 25.000. Solange dies der Fall ist, drohen keine weiteren Abgaben in Richtung 22.000. Für Neueinsteiger ist das Chance-Risiko-Verhältnis daher attraktiv, wobei der übliche Disclaimer gilt. Ziel bleibt unverändert die runde Schwelle um 30.000. Saisonal springt die Ampel im Oktober wieder auf Grün mit einer Trefferquote von 80 Prozent auf Monatssicht.

Bei IG handeln Sie den Bitcoin transparent und kostengünstig rund um die Uhr.