EVE Energy stiehlt auf der IAA Mobility 2023 mit Vorzeige-Leistungszellenlösungen die Show.

MÜNCHEN, 11. September 2023 /PRNewswire/ -- Die International Automobile and Smart Mobility Expo (IAA MOBILITY 2023) startete offiziell am 4. September in München, und EVE Energy, ein führender globaler Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, machte mit seinen Leistungszellen-Lösungen für Personenkraftwagen Furore. Das Unternehmen veranstaltete außerdem an seinem Stand eine mit Spannung erwartete Einführungsveranstaltung unter dem Motto „π-SYSTEM: Less but More".